19-årig kvinde forsøgt voldtaget på stisystem: Politiet søger vidner

KONGERSLEV:En 19-årig kvinde blev tirsdag aften forsøgt voldtaget på en sti i Kongerslev. Den unge kvinde gjorde dog modstand og fik sparket sig fri.

Voldtægtsforsøget skete omkring klokken 20 på stisystemet ved Kongerslev Stadium på Idrætsvej. Her var den 19-årige kvinde på vej ind for at mødes med en kammerat, da en mand, der kommer gående bagfra, pludselig begynder at råbe efter hende.

- Manden råber, at hun skal stoppe, og pludselig sætter han i løb og indhenter hende. Hun skriger op, men manden holder hende for munden, mens han forsøger at trække bukserne af hende, fortæller vicepolitiinspektør Frank Olsen, Nordjyllands Politi.

- Men kvinden slår og sparker, får vristet sig og og løber væk fra stedet. Hun ringer til sine forældre, og hendes far løber hende i møde, fortæller vicepolitiinspektøren.

Signalement

Den 19-årige har givet et signalement af overfaldsmanden. Han beskrives som:

35-45 år.

170-180 cm. høj.

Han talte dansk med accent.

Han var iført en sort strikhue, en sort, kort jakke og sorte skindhandsker.

Politiet søger vidner

Den unge kvinde er blevet personundersøgt, ligesom politiet tirsdag aften havde hundepatruljer ude i området, for at lede efter spor.

Men umiddelbart har politiet ikke fundet noget, oplyser Frank Olsen.

Derfor vil politiet gerne høre fra eventuelle vidner, der har set en mand, der passer til beskrivelsen.

Nordjyllands Politi kan kontaktes på telefon 114.