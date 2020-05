19-årig kvinde kørte ind i en lygtepæl og ringede til politiet: Så blev hun anholdt

AALBORG:Klokken seks søndag morgen kom en kvinde kørende i Aalborg, men i krydset mellem Ny Kærvej og Hobrovej gik det galt.

Kvinden kørte ind i en lygtepæl og nogle vidner kontaktede derfor politiet.

- Vi var egentlig ved at sende en patrulje derud, da vi pludselig modtager et nyt opkald. Det er kvinden, der har kørt bilen, som ringer og siger, at alt er OK, og at vi ikke behøver komme derud, siger vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi.

- Men vi beslutter os for at sende en patrulje afsted alligevel, tilføjer han.

Da patruljen ankom, var den 19-årige kvindelig fører stadig på ulykkesstedet, og politiet fandt hurtigt ud af, hvorfor hun havde ringet.

- Hun havde vist fået en over tørsten, siger Per Jørgensen.

Kvinden blev alkotestet, anholdt og sigtet for spritkørsel, og derefter blev hun bragt til sygehuset, hvor hun har fået taget en blodprøve.

Ingen personer kom tilskade i uheldet.