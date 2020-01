19-årige Nikolaos fløj til Nordjylland og forsvandt - har du set ham?

AALBORG:Nordjyllands Politi har offentliggjort et nyt foto af en ung græsk mand, som med fly kom til Aalborg 26. november og kort efter forsvandt. Han er ikke set siden.

19-årige Nikolaos Isidoros Theodoridis skulle efter planen være rejst fra Aalborg 2. december, men dukkede ikke op til den afgang. Ni dage efter udsendte Nordjyllands Politi den første offentlige efterlysning af ham - men det har ikke givet resultat.

Politiet har kun modtaget få henvendelser i sagen, men det er stadig er mysterium, hvad der er sket med den unge græker.

Politiet ved, at han 26. november 2019 ankom med fly til Aalborg Lufthavn kl. 23.50. Kort efter tog han ophold i Nørresundby, ifølge politiet - derefter er der ingen spor af ham.

Nu har politiet udsendt et nyt foto af den 19-årige - et foto politiet har modtaget fra hans græske familie i håb om, at det kan føre til nye oplysninger i sagen. Politiet kan kontaktes på telefon 114.