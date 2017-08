20-årig fængslet for at stikke kniv i ryggen på kvinde

AALBORG: En 20-årig mand blev søndag eftermiddag varetægtsfængslet to uger ved et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring.

Politiet sigter ham for at have stukket en kniv i ryggen på en 21-årig kvinde i Jomfru Ane gade i Aalborg natten til søndag.

Kvinden var ikke i livsfare, og politiet har valgt at sigte manden for grov vold.

Ved grundlovsforhøret søndag nægtede han sig skyldig, og han kærede fængslingskendelsen til landsretten, oplyser anklager Louise Watson til Nordjyske.

Den 21-årige kvinde og den 20-årige mand kendte angiveligt hinanden, men det er uklart, hvad der førte til knivstikkeriet i Jomfru Ane Gade kort efter kl. 04 natten til søndag.

Af hensyn til efterforskningen foregik grundlovsforhøret bag lukkede døre.

Gerningsmanden stak af umiddelbart efter knivstikkeriet, og kort efter blev den 20-årige mand anholdt i Aalborgs midtby, mistænkt for at være knivstikkeren. Noget han altså benægter.

Politiet har fundet den kniv, der menes at være gerningsvåbnet.