20-årig hørte stemmer: Satte ild til flere huse

NIBE:I maj sidste år satte en 20-årig mand ild til flere huse i Nibe-området og i et tilfælde brændte en ejendom stort set ned og der skete skader for omkring 2,9 millioner kroner.

De mange påsatte brande skete, fordi manden hørte stemmer, forklarede han i Retten i Aalborg.

Han er nu blevet idømt til anbringelse på en institution for personer med vidtgående psykiske handicap på ubestemt tid.

Det oplyser anklager Torben Kauffmann.

Den 20-årige satte blandt andet ild til sin egen bopæl tre gange. To af gangene blev der sat ild til tøj, gardiner og andet indbo, hvor der ikke skete stor skade, men tredje gang brugte den 20-årige benzin til at sætte ild på et værelse. Her skete der betydeligt skade på huset.

Det var den 27. maj omkring klokken 16, men få timer forinden havde den 20-årige også brugt brandbare væsker til at sætte ild flere steder på den fremmed ejendom som udbrændte og hvor der skete skader for mindst 2,9 millioner kroner.

Det var i forbindelse med de to brande, at den 20-årige blev anholdt.

I retten forklarede den unge mand, at han hørte stemmer der sagde, at han skulle sætte ild på stederne, fortæller Torben Kauffmann.

Derudover blev den 20-årige også dømt for at have sat ild til skraldespande og lavet hærværk på biler.

Han valgte at modtage dommen.