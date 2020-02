20-årig nægtede at standse: Jagtet af politiet

AALBORG:En patrulje fra Nordjyllands Politi måtte natten til onsdag jagte en bilist, der nægtede at standse.

Biljagten begyndte klokken 01.10 i sydgående retning på motorvej E45 og fortsatte af Egnsplanvej. Vagtchef Jesper Sørensen fortæller, at bilisten nåede at overtræde færdselsloven adskillige gange ved blandt andet at køre med høj fart og over for rødt lys.

Biljagten sluttede efter cirka 10 kilometer, hvor bilisten havde foretaget flere forsøg på at slippe væk fra politiet - herunder u-vendinger - hvilket endte med, at han stødte sammen med patruljevognen.

Det skulle vise sig, at der var tale om en 20-årig mand. Hverken han eller betjentene kom noget til ved sammenstødet.

Ud over en stribe færdselsforseelser er den 20-årige sigtet for spirituskørsel. En blodprøve skal afklare, om han havde for megen alkohol i blodet.

- Desuden er juristerne ved at vurdere, om han skal sigtes for at forvolde fare for andre. I så fald ventes han at blive fremstillet i grundlovsforhør senere i dag, lød det onsdag morgen fra Jesper Sørensen.

I den forbindelse vil politiet gerne tale en anden bilist, der måtte bremse kraftigt op på grund af biljagten. Det var i krydset Egnsplanvej og Zeusvej. Bilisten kan kontakte politiet på telefon 114.