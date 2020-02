20-årig påkørte politibil - nu er han fængslet for vanvidskørsel

AALBORG:En 20-årig mand blev onsdag ved Retten i Aalborg varetægtsfængslet fire uger, sigtet for vanvidskørsel, som endte med påkørsel af en politibil i Aalborg.

- Når man kører på den måde og så hurtigt, og samtidig er narkopåvirket, så opfatter vi det som vanvidskørsel, siger anklager Kristina Frandsen fra Nordjyllands Politi.

Den dramatiske biljagt startede ved 01-tiden natten til onsdag på motorvej E45, da den 20-årige bilist nægtede at stoppe og forsøgte at stikke af fra en politipatrulje. Biljagten foregik med hastigheder helt op til 180 km/t, ifølge politiet.

Under biljagten kørte den unge mand over for rødt lys, kørte mod færdselsretningen, kørte venstre om et helleanlæg og havde nær ramt en anden bil, ifølge politiets sigtelse.

Biljagten sluttede efter 10 km, da den 20-åriges bil stødte sammen med en politibil på Alfred Nobels Vej i Aalborg. Hverken den 20-årige eller politifolkene kom dog noget til ved uheldet.

Ifølge Kristina Frandsen erkendte den 20-årige ved grundlovsforhøret det meste af det, han er sigtet for, og fortalte, at han havde været påvirket af hash under kørslen.

Den 20-årige nægter dog at have forvoldt fare for andres liv og helbred, og han siger, at det var politiet, som kørte ind i hans bil.

Dommeren valgte at varetægtsfængsle ham af hensyn til retshåndhævelsen, da der er mistanke om, at han ved sin kørsel bragte andres liv og helbred i fare, ifølge anklageren.

Den 20-årige har ikke kæret fængselskendelsen.