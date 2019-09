21-årig befamlet af gruppe af mænd på vej hjem fra byen: Politiet efterlyser vidner

AALBORG:Politiet efterlyser to unge mænd, der tidligt lørdag morgen hjalp en 21-årig kvinde, der blev krænket af en gruppe andre mænd.

Episoden fandt sted omkring klokken 05, hvor den unge kvinde gik på Boulevarden fra Nytorv mod Banegården.

Her blev hun passet op af en gruppe mænd - mellem fire og syv personer - der forulempede hende verbalt og befamlede hende, fortæller politikommissær Martin Rolighed, Nordjyllands Politi.

På et tidspunkt fik kvinde øje på to andre unge mænd, som hun råbte til og gik hen til for at få hjælp.

Og det fik gruppen af mænd til at forsvinde, oplyser politikommissæren.

Kvinden var så påvirket af situationen, at hun ikke kan beskrive de to mænd, der kom hende til undsætning.

Men dem vil politiet gerne i kontakt med.

- Vi vil gerne tale med dem, fordi de er vidner til episoden og kan kaste lys over hændelsesforløbet, siger Martin Rolighed.

Politi på sporet af gerningsmænd

Efter episoden kontaktede den 21-årige kvinde politiet, men på det tidspunkt ønskede hun ikke at anmelde episoden.

Men tirsdag kontaktede kvinden så politiet igen, og denne gang blev blufærdighedskrænkelsen anmeldt, og kvinden blev afhørt.

Hendes beskrivelse af de formodede gerningsmænd har også ført til, at politiet nu har en formodning om, hvem de er.

- Der har været en voldsepisode tidligere på natten i Jomfru Ane Gade med en gruppe mænd, der passer til beskrivelsen, så vi har en formodning om, hvem gerningsmændene er, siger Martin Rolighed.

Har man oplysninger i sagen, kan man kontakte politiet på telefon 114.