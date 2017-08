21-årig dømt for større mængde narko

AALBORG: En 21-årig mand uden fast bopæl blev torsdag idømt et år og ni måneders ubetinget fængsel i en sag om amfetamin.

6. august i år ransagede Nordjyllands Politi mandens hotelværelse på Scandic Hotel i Aalborg, hvor manden havde indlogeret sig.

På værelset fandt politiet 758 gram amfetamin.

I et grundlovsforhør erkendte manden at amfetaminen var hans, og at den var beregnet til at sælge videre, oplyser anklager Louise Watson, Nordjyllands Politi.

På gadeplan ville amfetaminen være op mod 200.000 kroner værd.

Den 21-årige mand modtog dommen.

Han er tidligere straffet for lignende kriminalitet, oplyser anklager Louise Watson.