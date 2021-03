21-årig fængslet: Sigtet for at ville tvinge person til at opgive sit barn

AALBORG:En 21-årig mand fra Aalborg-området blev fredag aften varetægtsfængslet i foreløbig fire uger efter et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg.

Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre.

Anklager ved Nordjyllands Politi, Thomas Klingenberg, fortæller efter grundlovsforhøret, at den 21-årige mand er sigtet for forsøg på ulovlig tvang og forsætlig brandstiftelse.

Begge dele skal have foregået om aftenen den 29. november sidste år.

Den 21-årige mand mistænkes for at have forsøgt at tvinge en person til at opgive forældremyndigheden over sit barn.

Ifølge anklageren skal ugerningen være sket i samarbejde med tre medgerningsmænd og efter aftale med to andre.

Den 21-årige er også sigtet for i samme sag at have sat ild til en bil på Mylius Erichsens Vej i Aalborg. Bilen brændte helt ud, fortæller anklageren.

På daværende tidspunkt søgte politiet efter vidner i sagen.

Den 21-årige mand kærede ikke fængslingen, oplyser anklageren.