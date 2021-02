21-årig lå inde med 100.000 i kontanter - og en del narko

AALBORG:En 21-årig mand blev søndag ved godt middagstid varetægtsfængslet i fire uger sigtet for at have været i besiddelse af forskellige euforiserende stoffer med henblik på videresalg.

Det skete ved et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring.

Det oplyser vagtchef Jess Falberg, Nordjyllands Politi.

Den 21-årige blev anholdt sent lørdag aften, efter at den operative efterforskning ved Nordjyllands Politi havde fundet frem til manden på en adresse på Grønnegangen i Aalborg.

- Han blev anholdt klokken 21.25 lørdag aften. Da var han i besiddelse af både hash og kokain i mængder, der gør det sandsynligt, at han havde stofferne med videresalg for øje, fortæller vagtchefen.

Dertil kommer, at den 21-årige lå inde med omkring 100.000 kroner i kontanter ved sin anholdelse - "et stort beløb for så ung en mand", som vagtchefen udtrykker det.

Penge, som den unge mand ikke kunne gøre rede for, hvor stammede fra.

De 100.000 kroner bliver beslaglagt indtil den unge mand kan bevise, hvor han har pengene fra.