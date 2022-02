21-årig mand betragtes som omkommet

AALBORG:- Den 21-årige mand, der har været savnet siden natten mellem torsdag og fredag i sidste uge, er efter politiets klare opfattelse faldet i Limfjorden i Aalborg og som følge deraf betragter politiet ham som værende afgået ved døden ved tragisk ulykke, oplyser efterforskningslederen, vicepolitiinspektør Sune Myrup.

Nordjyllands Politis omfattende efterforskning i sagen, hvor alle spor er forfulgt, har betydet, at man har indhentet og gennemset store mængder af videomateriale – og det er den videoovervågning, der viser, at den unge mand faldt i vandet, hvorefter efterforskningen også har påvist, at hans mobiltelefon kort efter slukkede.

De pårørende er blevet underrettet om politiets konklusion.

- Vi betragter det derfor som en meget tragisk ulykke – men vi fortsætter naturligvis vores eftersøgning i morgen efter den unge mand, siger Sune Myrup.

Det betyder, at politiet fortsat vil have synlige tiltag i det offentlige rum med blandt andet vandsøgshunde samt både med politipatruljer i Limfjorden.

Vicepolitiinspektøren understreger, at der er intet i politiets efterforskning af sagens omstændigheder, der tyder på, at den unge mand har været udsat for en forbrydelse.

- Jeg vil gerne sige tak til alle de borgere, der bidrog med oplysninger i sagen og hjælp i forbindelse med eftersøgningen, siger han.

Af hensynet til de pårørende har Nordjyllands Politi ingen yderligere kommentarer til denne tragiske ulykke.