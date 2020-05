21-årig mand stukket med kniv: Område er spærret af

AALBORG:En 21-årig mand blev klokken tre natten til onsdag overfaldet på Durupstien ved Smedegårdsvej/Budumvej i Aalborg Øst, hvor han blev stukket med en kniv.

Efter overfaldet blev den unge mand kørt til hospitalet for at blive behandlet for sine skader, der heldigvis ikke var alvorlige omstændighederne taget i betragtning. Det oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Politiet arbejder onsdag morgen stadig på stedet for at lede efter spor fra gerningsmændene, der løb fra stedet, da de havde stukket den 21-årige. I den forbindelse er dele af det grønne område ved Durupstien afspærret.

Der er intet signalement af gerningsmændene, så politiet hører gerne fra vidner, der måtte have set eller hørt noget i forbindelse med overfaldet.

Sagen bliver behandlet som en sag om grov vold.

Der uvist om der er en forbindelse mellem overfaldet tirsdag aften på havnen, hvor to mænd blev overfaldet, den ene stukket med en kniv, og så nattens overfald i Aalborg Øst.