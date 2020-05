21-årig vanvidsbilist sigtet for at bringe andres liv i fare: Passager bad ham flere gange om at stoppe

AALBORG:En 21-årig mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger efter farlig flugt fra politiet natten til mandag.

Det oplyser anklager Torben Kauffmann.

Den unge mand var fører af den bil, som en politipatrulje klokken 01.18 ville standse på Universitetsboulevarden. Den 21-årige ønskede dog ikke at tale med politiet, og i stedet trådte han på speederen og forsøgte at stikke af fra patruljen.

Det blev til en farlig biljagt, hvor den 21-årige, ifølge sigtelsen mod ham, bragte andres liv i fare i tre tilfælde.

Flere patruljer blev sat ind i biljagten gennem Aalborg, og Hobrovej lagde politiet en sømmåtte ud, som godt nok også punkterede flugtbilen helt efter planen, men som ikke fik den 21-årige til at stoppe.

Biljagten fortsatte ad Hobrovej til Prinsensgade og videre ad Danmarksgade til Løkkegade, hvor det til sidst lykkedes politiet at standse bilen.

Passagerer bad ham stoppe

I bilen var der også en 20-årig passager, som flere gange under biljagten bad flugtbilisten om at stoppe, og derfor er den 21-årige sigtet for at have udsat ham for fare, fortæller Torben Kauffmann.

Den 20-årige passager blev i første omgang også sigtet for flugtkørslen, men han er altså efterfølgende blevet løsladt.

Derudover er den 21-årige sigtet for at have bragt politibetjentes liv i fare, da de forsøgte at standse bilen, og endelig var det tæt på at gå helt galt i krydset Prinsensgade og Vesterbro, hvor den 21-årige mistede herredømmet over bilen og var tæt på at ramme en anden bil.

Flugtbilist angrede

Under grundlovsforhøret i Retten i Aalborg angrede den 21-årige sine handlinger, fortæller Torben Kauffmann.

Han forklarede, at han stak af fra politiet, fordi han havde en tidligere dom for narkokørsel og derfor var blevet frakendt kørekortet, fortæller anklageren.

Den 21-årige var desuden narkopåvirket, og han erkendte også, at han havde røget hash om eftermidagen.