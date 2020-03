21-årige Mathilde var strandet i Guatemala: Nu jagter hun et fly ud af Mexico

I mens lande lukker grænserne for ind- og udrejsende i hele verden strander turister i brandpunkterne på grund af corona-virus.

En af dem er 21-årige Mathilde fra Aalborg, der sammen med sin rejsekammerat Frederik lige nu befinder sig i Guatemala.

De to var på en drømmerejse, som efter udbruddet af corona-virus har udviklet sig til et sandt mareridt.

Guatemala har lukket for flytrafikken ud af landet, og Mathilde og Frederiks eneste håb er nu, at komme til Mexico, hvor de forhåbentligt kan komme med et fly til Europa.

- Vi er blevet kontaktet af den danske ambassade i Mexico, som har skaffet os plads på en bus, sammen med en dansk højskole, som kører fra Guatemala mod Mexico, siger Mathilde Baisgaard Bech til NORDJYSKE.

Bussen kører fra Guatemala om i dette øjeblik, og Mathilde og Frederik forventer at være fremme ved grænsen først på eftermiddagen.

Men herfra bliver rejsen kun mere besværlig

Nervepirrende dage

Mathilde og Frederik har været i kontakt med deres rejseselskab, som har tilbudt dem to billetter ud af Mexico City på søndag, men det unge rejsepar frygter, at lufthavnen kan være lukket inden da.

- Vi er bange for, at der er for lang tid til søndag. Der kan ske meget inden da, og vi frygter, at lufthavnen lukker ned, siger Mathilde Baisgaard Bech.

Rejseparrets rejseselskab Kilroy har været behjælpelige med flybilletter fra Mexico og Mathilde roser dem for deres håndtering af den kritiske situation.

Bedre en Guatemala

På onsdagens pressemøde forklarede udenrigsminister Jeppe Kofod, at Udenrigsministeriet i øjeblikket arbejder på højtryk for at få strandede danskere hjem.

Ifølge tal fra Udenrigsministeriet er der i øjeblikket mere end 100.000 danskere registreret på deres danskerliste, men Udenrigsministeren understregede, at en del af dem sandsynligvis er kommet hjem, men ikke har fået sig afmeldt endnu.

På pressemødet var godt nyt til de mange danskere, der opholder sig i Marokko og til dem på Filippinerne. Men knap så godt nyt til dem, der som Mathilde og Frederik opholder sig i Syd- og Mellemamerika.

Årsagen til at der er større risiko for at strande i den region er blandt andet, at Danmark har langt færre ambassader i regionen og at situationen udvikler sig så hurtigt, som den gør.

Men selv om de ender med at strande i Mexico, er det stadig bedre end at være i Guatemala.

- Den danske ambassade anbefalede os at tage til Mexico, selv om vi også risikerer at strande der. Vi fik at vide, at både sundhedssystemet og faciliteterne i Mexico er bedre ned i Guatemala, så det er et bedre sted at strande, siger Mathilde Baisgaard Bech.

NORDJYSKE følger sagen.