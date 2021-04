22-årig åbnede sin dør: Så fik han tæv med metalgenstand

AALBORG:En 22-årig mand er torsdag formiddag ved et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg blevet fængslet for vold mod en ligeledes 22-årig mand i en lejlighed i Aalborgs midtby. Fængslingen er sket frem til 7. maj.

Det oplyser anklager Malene Andersen, Nordjyllands Politi.

Den 22-årige var ifølge sigtelsen sammen med en ligeledes 22-årig medgerningsmand 16. marts ved knap 16-tiden troppet op på en adresse på Vesterbro i Aalborg og havde ringet på en dør til en lejlighed.

Ifølge forklaringen fra lejlighedens beboer havde denne kigget ud gennem dørspionen og ikke kunnet se nogen. Men da han så åbnede døren til sin lejlighed og kiggede ud, havde to mænd presset sig ind gennem døren og slået den 22-årige flere gange i hovedet med en metalgenstand - muligvis et rør på 20-30 centimeter.

- Begge de 22-årige mænd, der er sigtet for grov vold, forklarede, at de var på adressen for at lede efter en kvinde, oplyser Malene Andersen.

Der var dog ingen kvinde på adressen, og de to sigtede kender ikke ofret i forvejen.

- Derfor anser vi det for fuldstændig umotiveret vold mod en sagesløs person, der bare åbner sin dør, lyder det fra anklageren.

Den ene af de sigtede blev anholdt i sidste uge og efter et grundlovsforhør fængslet frem til 7. maj.

Og onsdag blev den anden formodede gerningsmand altså anholdt, og han er nu ligeledes varetægtsfængslet frem til 7. maj.