22-årig gik amok - to yngre kvinder slået i jorden

AALBORG:En 22-årig mand, der er godt kendt af politiet, risikerer torsdag en fremstilling i et grundlovsforhør, efter at han kort efter midnat natten til torsdag helt umotiveret overfaldt to yngre kvinder på 21 og 22 år i Svendsgade i Aalborg.

- De fik begge flere knytnæveslag i ansigtet, og da den ene faldt om på jorden, sparkede han hende også i hovedet, oplyser vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

Anmeldelsen om overfaldet kom kl. 00.48, og både politi og ambulance bliver sendt til stedet, hvor gerningsmanden blev anholdt.

- Begge kvinder blev selvfølgelig kørt til tjek på sygehuset, men umiddelbart så det ikke ud til, at de havde alvorlige skader, oplyser vagtchefen.

Det bliver senere torsdag op til politiets jurister at afgøre, om den 22-årig voldsmand skal stilles for en dommer.