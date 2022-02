22-årig dømt for vold mod sin ekskæreste

AALBORG:Det endte med en dom på fængsel, bøde og advarsel om udvisning, da retssagen torsdag blev afsluttet ved Retten i Aalborg mod en 22-årig mand fra Aalborg.

Her stod han gennem et par dage tiltalt for en længere række forhold, som spændte fra alvorlig vold, trusler og chikane mod en politimand, overtrædelser af færdselsloven og besiddelse af narko.

- Han nægtede sig skyldig i det meste, men tilstod nogle af småforholdene, fortæller anklager Dorte Kvist Knudsen fra Nordjyllands Politi.

På nær en tiltale blev den 22-årige dømt samtlige forhold. Heriblandt flere tilfælde af vold.

20. maj 2020 slog han på Nørregade i Brønderslev flere gange et offer med en genstand i ansigtet og i hovedet, hvilket kostede offeret en hævelse ved venstre øje, en brækket næse og en bule i baghovedet.

Et andet forhold omhandlede blandt andet skriftlige trusler samt vold og ulovlig tvang. En del af skete, da han nytårsaften i 2019 truede og udøvede vold mod sin ekskæreste.

- Hun havde slået op med ham dagen før nytårsaften, og han ville ikke have, hun gik i byen, oplyser Dorte Kvist Knudsen.

Den nu dømte slog ved den lejlighed kvinden med knyttet hånd, og et par måneder senere tildelte han hende et slag i hovedet med flad hånd. Det skete på en restauration i Aalborg.

Anklageskriftet bød desuden på en tiltale for at true en politibetjent med overfald og at råbe efter personen. Det blev den 22-årige frifundet for.

Dommen lød på fem måneders fængsel, hvoraf de tre måneder blev gjort betinget med vilkår om, at han skal undergive sig tilsyn af kriminalforsorgen. For overtrædelse af færdselsloven blev han idømt en både på 6.000 kr., og så fik han et kørselsforbud. Han fik desuden konfiskeret 3,82 gram kokain, og fik endelig en advarsel om udvisning.

Anklageren oplyser, at den dømte udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke.

Det er desuden op til Statsadvokaten at vurdere, om frifindelsen for tiltalen om chikane og trusler mod en politimand skal ankes.