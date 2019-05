22-årig i grundlovsforhør: Stak med knust flaske

AALBORG: En 22-årig mand skal søndag klokken 14 fremstilles i et grundlovsforhør sigtet for grov vold, efter han lørdag under karnevalet i Aalborg overfaldt en 28-årig mand og stak ham med en knust flaske.

Overfaldet skete klokken 16.43 på Vesterbro ved Ansgar Kirke. Den 28-årige fik snitsår på halsen og i ansigtet, men var dog ikke i livsfare i forbindelse med overfaldet. Gerningsmanden blev tilbageholdt og anholdt på stedet. Grundlovforhøret finder sted ved Retten i Hjørring.

En anden episode fandt sted et par timer tidligere, hvor fire mænd, der alle deltog i paraden, kom op at toppes. To af dem overfaldt en af de andre, og blev anholdt efter overfaldet og sigtet for vold, men begge mænd blev løsladt i løbet af lørdagen, så der er ingen fremstilling i den sag.

I sagen om en 22-årig kvinde, der har anmeldt en voldtægt, der fandt sted under karnevalet, er der endnu ikke fundet nogen gerningsmand, oplyser vagtchef Poul Fastergaard.