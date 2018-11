22-årig i retten: Hun kiggede på mig som om, jeg var helt sindssyg

AALBORG: Den 22-årige mand, der er tiltalt for at have planlagt drab og voldtægt på 17 personer – herunder politidirektøren – samt for drabs- og voldtægtsforsøg på sin 24-årige nabo i et lejlighedskompleks i Aalborg, erkendte i retten, at han havde udsat naboen for et voldeligt røveri. Men han nægtede pure at have haft til hensigt at voldtage og dræbe hende, som anklagen mod ham lyder.

I retten mandag forklarede den 22-årige også, at overfaldet på den unge kvinde nærmest skete spontant.

22-årig i retten: Jeg ville begå indbrud for at betale stor hash-gæld

2. januar havde han skrevet til den 24-årige på Facebook for at høre, om hun var alene hjemme. Det var, ifølge ham, for at høre, om banen var fri til at han kunne begå indbrud hos hende.

Den 24-årige svarede tilbage, at hun var hjemme, og derfor ville den 22-årige begå indbrud et andet sted, forklarede han.

Han gik ned i kælderrummet, hvor han havde stillet en taske med en økse, strips og maskering – ting, som han tidligere på dagen havde købt, og som skulle bruges til at begå indbrud med, forklarede han.

På vej ud af kælderrummet så han dog en lyshåret gå væk fra bygningen, og han troede det var den 24-årige, der nu havde forladt sin lejlighed. Derfor besluttede han sig for at gå op til hendes lejlighed og banke på.

– Jeg følte mig utrolig presset

Den 24-årige åbnede døren, og da hun inviterede den 22-årige ind, gik han i panik, forklarede han.

– Jeg følte mig utrolig presset. Jeg var skæv af den joint, jeg havde røget, og så var hun pludselig hjemme, og jeg skulle træffe en beslutning om, om jeg skulle gå, eller om jeg skulle gå ind. Og jeg valgte så at gå ind, sagde han.

Inden for gik den 24-årige over i køkkenet for at tage et glas vand, og den 22-årige fulgte efter.

– Jeg kan ikke huske, hvad der blev sagt, men der slår jeg hende i hovedet med albuen. Hun falder lidt ned, men jeg griber hende, og der kan jeg se, at hun er bevidstløs, forklarede han.

Anklageren spurgte, hvorfor han pludselig valgt at slå hende.

– Jeg slog hende for at passivisere hende, for at få fat i hendes ting. Jeg besluttede mig for at begå et røveri, lød svaret.

Den 22-årige forklarede, at han herefter bar hende over i sengen, hvor den 24-årige begyndte at fægte med armene, da hun vågnede.

– Jeg prøver at få hende til at være stille, og det kan godt være, at jeg siger hold kæft til hende, men jeg har ikke sagt det, du anklager mig for. Jeg ville ikke slå hende ihjel, sagde han.

I forsøget på at på hende til at ligge stille, forsøger den tiltalte at binde hendes tommelfingre sammen med strips. Det lykkedes ikke, og derfor tog han sin sok af og binder den om håndleddene på hende.

– Hun kiggede på mig som om, jeg var helt sindssyg. Hun var bange, og hun græd. Det havde jeg det dårligt med. Jeg kunne ikke lide at se hende ked af det. Jeg har aldrig så meget som givet nogen en lussing før i mit liv, før det her skete, sagde den 22-årige og tilføjede:

– Jeg gjorde ikke noget for at skade hende, og jeg var virkelig overrasket over, at lægerne har vurderet, at hun var i livsfare. For det var slet ikke sådan en behandling, hun fik.

Gik hjem og ventede på politiet

Den 24-årige kvinden formåede at stikke af fra lejligheden, da den tiltalte var ude på badeværelset.

Den 22-årige gik herefter hjem til sin egen lejlighed, og ifølge ham selv ventede han egentlig bare på, at politiet skulle komme.

– Jeg græd, for jeg var ked af det, der skete. Jeg fortryder det. Og jeg vidste jo godt, at politiet ville komme og anholde mig, så jeg tror bare, at jeg sad og ventede, sagde han.

I dagene op til overfaldet på den unge kvinde, havde den 22-årige været særdeles aktiv med nogle specielle søgninger på Google og Facebook.

Anklageren præsenterede en opsigtsvækkende søgehistorik fra 28. december 2017 til 2. januar 2018.

Her har den 22-årige blandt andet søgt på voldtægtssager, på uopklaret voldtægtssager, forholdene i arresten samt på forvaringsdomme.

Men den tiltalte begrundede hver søgning med, at han har en almen interesse for kriminologi, som formentlig er opstået gennem hans jurastudie, hvor især strafferet var interessant for ham.

– Lige som så mange andre, så synes jeg, at det er interessante artikler, forklarede den 22-årige.

Anklager Dorthe Lysgaard spurgte, hvorfor han havde en interesse for uopklarede voldtægtssager og for, hvordan forholdene i fængsler er.

– Det handler ikke om forberedelse. Det er almindelig interesse for et fagligt og samfundsmæssigt problem. Og jeg har en almindelig interesse for de forhold for dem, der sidder varetægtsfængslet. Jeg har bare haft en interesse kriminalitet, som du måske synes er, svarede han.

Det kom også frem i retten, at den 22-årige har søgt på dødsporno og videoer fra krigszoner – blandt andet med halshugning.