22-årig i retten: Jeg ville begå indbrud for at betale stor hash-gæld

AALBORG: Det var en stor hash-gæld, der var årsag til, at en 22-årig mand havde udarbejdet en liste med navn og adresse på 17 personer.

Listen var en slags plan over, hvor han kunne begå indbrud for at betale sin narkogæld.

Sådan forklarede den 22-årige mand, der er tiltalt for at have planlagt drab og voldtægt på 17 personer – herunder politidirektøren – samt for drabs- og voldtægtsforsøg på sin 24-årige nabo i et lejlighedskompleks i Aalborg, da han tog hul på sin forklaring i Retten i Aalborg.

Der er afsat to dage til, at den unge mand kan afgive forklaring om de to tiltaler mod ham: Drabs- og voldtægtsforsøget mod en 24-årig kvinde, der boede i samme opgang som ham, om aftenen 2. januar.

Her er den 22-årige tiltalt for at have skaffet sig adgang til hendes lejlighed, overfaldt hende og efterfølgende bundet hende på sengen og truet med at slå hende ihjel. Kvinden flygtede og manden blev anholdt kort tid efter.

Ledte efter navne på sociale medier

Da politiet ransagede den 22-åriges lejlighed og kælderrum, blev der fundet listen over 17 personer – heriblandt naboen og politidirektøren – samt blandt andet en økse, kniv, strips, maskering, kondomer.

Under retssagen kom det frem, at den 24-årige kvindes navn, var det sidste navn på listen.

Men den 22-årige forklarede i retten, at han havde brugt to måneder på at lave listen, som var blevet til ved at han havde ledt efter navne på blandt andet sociale medier for at finde ud af, hvor det kunne være godt at begå indbrud.

For i oktober 2017 havde han fået besøg af en ”rocker-type”, som den 22-årige udtrykte det, som slog ham i maven og mindede ham om, at han skyldte 170.000 kroner for hash, forklarede han i retten.

Politidirektørens børn på listen

Den tiltalte fortalte også om et langvarigt og ret massivt hashforbrug, der for alvor begyndte i 2014 og som kulminerede i 2017, hvor den 22-årige var begyndt at købe på klods af sin pusher.

Han forklarede, at han ikke betalte sin gæld, og da han pludselig blev truet, besluttede han sig for at begå indbrud for at skaffe pengene.

Ifølge den 22-årige var det blandt andet også derfor, at han havde forskellige effekter - blandt andet en økse, strips, maskering og skruetrækker - i sit hjem.

Ifølge ham, skulle tingene bruges til at bryde ind på forskellige måder.

Det første navn på listen var politidirektøren i Nordjylland, men ifølge den 22-årige var det hash-pusheren, der havde givet ham direktørens adresse.

Jeg tænkte, at han gav mig den adresse, fordi jeg skulle bevise noget, sagde han i retten.

Politidirektørens børn var også nævnt på listen. Den tiltalte forklarede, at de var skrevet på listen som forberedelse, fordi han ville begå indbrud på et tidspunkt, hvor der ikke var nogen hjemme.