22-årige Sune knokler i døgndrift - fredag åbner han Safe House i Gaden

AALBORG:Når fredagsfesten kalder i Jomfru Ane Gade denne weekend, er der et nyt sted at gå hen, hvis du skulle have brug for hjælp.

Har du trådt på et glasskår, fået en kæberasler eller er telefonen gået død for strøm, så du kan ringe hjem, så er Safe House stedet, du kan søge hjælp og ly.

- Safe House er blevet til for at øge trygheden i Aalborgs natteliv. Der er ikke nogen opgave for lille, hvis du føler, at du har brug for hjælp, forklarer Sune Zacho Madsen, der er sammen med Martin Bossen har taget initiativet til at sætte gang i projektet.

I Safe House kan du møde en række frivillige med forskellig faglig baggrund heriblandt sosu'er og sygeplejersker.

- Fordelen er, at de kan lave en faglig vurdering. Er der brug for en ambulance - eller skal man få fragtet folk sikkert hjem, siger han.

Der bliver knoklet i det kommende Safe House, der åbner for første gang i denne weekend. Foto: Frederik Overgaard

Patruljer i mørke gyder

Weekenden bliver altså første gang Safe House slår dørene op i Jomfru Ane Gade. Holdet af frivillige er sat og ansøgningerne strømmer stadig ind. Det er også planen, at de frivillige kræfter kommer til at patruljere.

- Vi kommer ikke kun til at holde til i Safe House. Vi kommer også til at sende sikkerhedspatruljer rundt i gyder, for at tjekke at ingen ligger alene og er meget berusede og har brug for hjælp, siger Sune Zacho Madsen.

- Vi kommer også til at holde øje med folk, der bevæger sig alene rundt i og omkring Jomfru Ane Gade og henvende os til dem.

Tragiske hændelser kalder på handling

I februar, hvor nattelivet igen kunne åbne efter længere coronanedlukning, blev det fejret med et brag i Jomfru Ane Gade.

Men festen fik for to unge mennesker en tragisk afslutning, der har skabt chokbølger ud over bygrænserne. 22-årige Mia Skadhauge Stevn blev dræbt, og 21-årige Oliver Ibæk Lund druknede umiddelbart efter byturen i Jomfru Ane Gade.

- Vi vil gerne lave det her Safe House efter de to tragiske hændelser med Mia og Oliver. Jeg synes, det var meget ubehageligt at læse om, og de var begge på min alder. Så ringede jeg til Martin og spurgte ham, om ikke vi skulle starte det her op. Og den var han med på, siger Sune Zacho Madsen.

Ikke tid til lange ventetider

Det er altså frivillige kræfter, der står bag Safe House i Jomfru Ane Gade. Og hvis du gerne vil støtte op om det nye projekt, kan du bruge deres garderobe.

- Vi startede med at rette henvendelse til kommunen, fortæller Sune Zacho Madsen.

Men makkerparret var lidt hurtigere på aftrækkeren, end det kommunale system er gearet til, og der skulle ske noget nu, mente de.

- Hvis du kigger på mellemrummet mellem de to episoder, så skulle det jo startes op med det samme. Helst inden det skete. Men kommunens behandlingstid har vi ikke tid til at vente på. Vi vil bare i gang. Men vi håber selvfølgelig stadig på, at kommunen vil være med, siger han og fortsætter:

- Vi synes, det, der er sket med Mia og Oliver, er dybt tragisk. Og vi kan ikke garantere, at det aldrig vil ske igen. Men vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt for, at det ikke gentager sig.

Safe House har første åbningsdag fredag 6. maj på adressen Jomfru Ane Gade 25.