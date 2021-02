23-årig blev fristet af muligheden for at stjæle fra sin arbejdsgiver

AALBORG:Muligheden for at snyde med returvarer og sætte pengene ind på sin egen konto blev for stor en fristelse for en i dag 23-årig kvinde, da hun arbejdede i et stormagasin i Aalborg sidste sommer.

Tirsdag ved Retten i Aalborg blev hun kendt skyldig i at overtræde straffelovens paragraf om databedrageri, og dommen lød på 60 dages fængsel. Den blev dog gjort betinget, så hun ikke skal i fængsel men i stedet udføre samfundstjeneste, fortæller anklager Thomas Klingenberg.

Kvinden nåede at få godt 87.000 kroner sat ind på sin konto, inden hun blev opdaget. Hun scannede stregkoder på varer, som om det var ting, en kunde havde returneret for at få pengene tilbage. Men pengene satte hun ind på sin egen konto ved ganske enkelt at scanne sit eget dankort.

- Det blev opdaget, fordi lagerstyringen viste, at varerne ikke havde været solgt. Og så var det samme kort, pengene blev ført over på. Så der blev holdt øje med kassen, og videoovervågningen viste, hvordan det var foregået, fortæller Thomas Klingenberg.

I retten spurgte han den 23-årige, om hun skulle bruge pengene til noget bestemt.

- Det hænder jo, at nogen bliver afpresset eller lignende. Men det var ikke tilfældet. Hun havde stadig halvdelen af beløbet stående på sin konto, da hun blev opdaget. Men hun havde fundet ud af, at det kunne lade sig gøre, og så blev hun fristet, fortæller Thomas Klingenberg.

Kvinden betalte straks halvdelen af beløbet tilbage og har fået en afdragsordning på resten. Hun er nu i gang med en uddannelse, har gode personlige forhold og er ikke tidligere straffet. Derfor blev det vurderet, at hun kan nøjes med samfundstjeneste og ikke skal afsone dommen.