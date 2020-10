23-årig kørte over for rødt: Ramlede ind i bil

SVENSTRUP:En 23-årig mand overså tilsyneladende fuldstændig, at der var rødt lys i krydset Hobrovej-Godthåbsvej i Svenstrup, da han ved 23.15-tiden mandag aften kørte ad Hobrovej mod syd gennem byen.

Og i stedet for at slippe godt fra fejlen ramlede han ind i en bil ført af en 69-årig mand, der kørte frem for grønt ad Godthåbsvej.

- Heldigvis blev den 69-åriges bil ramt på forreste venstre hjørne, så den 69-årige kom ikke alvorligt til skade. Han blev dog kørt til et tjek på skadestuen på Aalborg Universitetshospital, fortæller vagtchef Torben Larsen, Nordjyllands Politi.

Også den 23-årige slap stort set uskadt fra færdselsuheldet.

Nordjyllands Beredskab måtte tilkaldes for at rydde op efter uheldet, hvor der som følge af sammenstødet var spildt både olie og kølervæske på vejen.