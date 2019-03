23-årig mand varetægtsfængslet for voldtægt

AALBORG: En 23-årige mand blev fredag eftermiddag varetægtsfængslet i fire uger, efter han blev fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Aalborg. Det oplyser anklagerfuldmægtig Louise Watson.

Manden blev sigtet for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Derudover blev han sigtet for vidnetrusler.

Voldtægten foregik et sted i Aalborg, men da grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre, er detaljerne i sagen sparsomme.

Manden blev varetægtsfængslet, fordi man frygtede, at han ville forsøge at påvirke vidner eller offer. Han valgte ikke at kære kendelsen om varetægtsfængsel.