23-årig snuppet midt i narkohandel

NØRRESUNDBY: En 23-årig mand sidder søndag morgen på politigården i Aalborg og venter på en afhøring, efter at han blev anholdt sidst på dagen lørdag.

- En patrulje fik øje på to mistænkelige personer, som var i gang med et eller andet bag en bil på Mølndalsvej i Nørresundby. De var formentlig i gang med en handel. Da patruljen nærmede sig, stak den ene af de to af, men betjentene fik fat i ham, fortæller vagtchef Jess Fallberg, Nordjyllands Politi.

Det viste sig, at den anholdte 23-årige mand havde 100 gram kokain på sig, og derfor foretog politiet ransagning på den 23-åriges adresse.

- Her fandt betjentene blandt andet knive, skunk og værktøj, der tydeligvis kunne bruges til indbrud, forklarer vagtchefen.

Politiets jurister har - efter at den 23-årige har afgivet sin forklaring - vurderet, at der ikke skal ske fremstilling i grundlovsforhør. Den 23-årige har blandt andet ikke nogen fortid som narkohandler, og han er derfor løsladt efter afhøring.