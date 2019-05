23-årig sigtes for grov vold mod sin ekskæreste

NØRRESUNDBY: En grov voldsepisode i en lejlighed i Nørresundby resulterede torsdag i, at en 23-årig mand blev varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg.

Da grundlovsforhøret af hensyn til efterforskningen blev holdt for lukkede døre, er oplysningerne fra anklager Mikkel Holtensgaard begrænsede.

Men anklageren kan fortælle, at den 23-årige er sigtet for at have udøvet grov vold mod sin ekskæreste, og at han nægter sig skyldig.

Voldsepisoden skulle have fundet sted tirsdag, og forholdet blev anmeldt onsdag.

Den 23-årige mand blev varetægtsfængslet i to uger indtil 6. juni. Han kærede ikke varetægtsfængslingen.