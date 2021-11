23-årig truede alarmcentral og slog betjent i ansigtet

AALBORG:En 23-årig mand, der er særdeles godt kendt af politiet i forvejen for blandt andet en del voldssager, er ved et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg blevet fængslet i fire uger sigtet dels for at true det sundhedsfaglige personale på alarmcentralen 1-1-2 på livet, dels for at have slået en politibetjent i hovedet med et knytnæveslag.

Det oplyser anklager Kristina Frandsen fra Nordjyllands Politi på Twitter.

23-årig mand varetægtsfængslet i 4 uger sigtet for at have slået en politibetjent i hovedet og for telefonisk at have truet det sundhedsfaglige personale på alarmcentralen./KFR #anklager https://t.co/cslsR6b14N — Nordjyske anklagere (@NjylAnklagere) November 3, 2021

Den 23-årige, der bor i Aalborgs vestby, blev anholdt tirsdag klokken 9.50, efter at han havde ringet 1-1-2 og truet med at ville slå nogen ihjel.

Det oplyser vagtchef Jess Falberg, Nordjyllands Politi.

- En fyr ringede ind til vagtcentralen og truede med at slå nogen ihjel, hvis han ikke fik noget hjælp. Derfor var vi nødt til at få fundet ham. Vi fandt ham også efter en kort eftersøgning, men under anholdelsen slog han ud efter en af betjentene og ramte betjenten i ansigtet med et knytnæveslag, forklarer vagtchefen.

Betjenten kom ikke alvorligt tilskade.

- Men på grund af den 23-åriges historik blev det besluttet at fremstille ham i grundlovsforhør, forklarer vagtchefen.

Og nu er han altså fængslet i fire uger.