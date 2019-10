24-årig fængslet efter voldtægtsforsøg på toilet

AALBORG:Overvågningsfotos hjalp politiet med at finde frem til en 24-årig mand, som lørdag blev varetægtsfængslet fire uger, sigtet for voldtægtsforsøg mod en 20-årige kvinde på et toilet i Aalborg.

Voldtægtsforsøget skete tidligt om morgenen 6. oktober på et toilet ved Jomfru Ane Parken ved havnen i Aalborg.

Brækkede kæben

Forinden havde gerningsmanden vist den 20-årige og hendes ven hen til toilettet, men da de kom derhen, blev pigen forsøgt voldtaget af gerningsmanden. Kvindens ven blev i den forbindelse udsat for vold og brækkede kæben, hvorefter gerningsmanden stak af.

Nordjyllands Politi valgte at offentliggøre overvågningsfotos af den mistænkte, og fredag blev en 24-årig mand anholdt i sagen.

Lørdag blev han fremstillet i et lukket grundlovsforhør, hvor han blev varetægtsfængslet fire uger, sigtet for voldtægtsforsøget og volden. Han overvejer nu, om han vil kære fængslingskendelsen, oplyser Nordjyllands Politi.