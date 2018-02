24-årig løslades efter drys med formodet narko

AALBORG: En 24-årig mand, som mandag eftermiddag blev anholdt i det østlige Aalborg, efter politiet så ham hælde hvidt pulver ud af sin bil, løslades tirsdag.

Politiet mener, at det hvide pulver var narko, men ved endnu ikke, hvilken type. Det skal en test af pulveret klarlægge.

Manden sigtes for besiddelse af en mindre mængde narkotika af p.t. ukendt type.

En borger bemærkede mandag eftermiddag, at den 24-årige kørte slingrende i bil på motorvej E45 syd for Aalborg.

Politiet blev alarmeret, og da den 24-årige kørte fra motorvejen ved Gigantium i Aalborg, startede en noget speciel biljagt, i behersket tempo. Den unge mand nægtede at stoppe, selv om politiet brugte både blinklys og sirener, og efterhånden fulgte en gruppe patruljevogne efter den 24-åriges bil.

Undervejs kørte han over midterrabatten og et enkelt rødt lys, og under flugten hældte han hvidt pulver ud fra bilens vindue.

Til sidst havde patruljevogne omringet ham, og efter et mindre trafikuheld i vejkrydset Humlebakken-Lemvigvej blev den 24-årige anholdt.

På siden af bilen kunne man se hvide striber med det pulver, den unge mand havde hældt ud under kørslen. Noget af pulveret havde også sat sig på manden selv.

Politiet vil ikke sige, hvad manden har forklaret om episoden. Politikommissær Carl Dissing fra Nordjyllands Politi betegner det dog som en mindre sag.

Og politiet mente ikke, at der var grundlag for at fremstille den 24-årige i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.