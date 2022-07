24-årig mand anholdt i grov overfaldssag – grundlovsforhør i morgen

AALBORG:- Den mand, som Nordjyllands Politi efterlyste i offentligheden d. 4. juli, fordi man mistænker ham for at stå bag et groft overfald på en 17-årig ung mand i weekenden i det centrale Aalborg, har i formiddags, d. 7. juli kl. 10.51, meldt sig selv til politiet, oplyser lederen af efterforskningen, politikommissær Kenneth Rodam, der tilføjer, at der er tale om en 24-årig mand med bopæl i det midtjyske område.

- Han var klar over, at vi ledte efter ham. Og efter samråd med sin forsvarer mødte han så i dag op på politistationen i Aalborg, hvor han straks blev anholdt med henblik på afhøring, så han kan forklare sig til sagen, siger Kenneth Rodam.

Kræves varetægtsfængslet

Sagens samlede omstændigheder har, tilføjer politikommissæren, en karakter, der gør, at Nordjyllands Politi vil fremstille ham i et grundlovsforhør i retten i Aalborg.

- Overfald på gaden er en alvorlig sag. Vi sigter den mistænkte for at overtræde straffelovens bestemmelser om grov vold, understreger Kenneth Rodam.



Anklagemyndigheden vil ved grundlovsforhøret begære ham varetægtsfængslet i fire uger.



Tidspunktet for grundlovsforhøret i sagen er fastlagt til klokken 09.00 i retten i Aalborg i morgen, d. 8. juli 2022.