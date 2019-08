Politiet: 24-årig mand delte intime billeder af 720 kvinder

AALBORG: Nordjyllands Politi har igennem længere tid efterforsket en sag, hvor intime billeder af hundredvis af kvinder er blevet lagt op i et online-katalog på internettet uden deres samtykke. En 24-årig mand fra Nordjylland er sigtet i sagen. Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Der er tale om en meget kompleks it-sag, hvor Nordjyllands Politi efter en anmeldelse i foråret 2018 om ulovlige delinger af billeder på internettet igangsætte en efterforskning.

Det viste sig, at der på internettet befandt sig et online katalog med omkring 720 kvindenavne i alfabetisk rækkefølge. Politiets efterforskning peger i retning af, at kataloget indeholder krænkende materiale af disse kvinder, da der foruden navnene også fremgik en kort beskrivelse af indholdet. Materialet er kommet i gerningsmandens ulovlige besiddelse via hacking og ulovlig deling.

Facebookprofiler

Politiets efterforskning af materialet viste, at kataloget er oprettet af en ukendt gerningsmand, og det er ikke lykkedes for politiet at skaffe sig adgang til katalogets indhold ud over indholdsfortegnelsen.

Denne indholdsfortegnelse i kataloget var forsynet med et skærmprint af den enkelte kvindes facebookprofil. Den videre efterforskning viste, at facebookprofilerne var uploadet af en 24-årig mand fra Aalborg.

Manden blev anholdt 7. maj 2018. Han er sigtet for blufærdighedskrænkelse og for uberettiget videregivelse af billeder af private forhold – under afhøringen erkendte han sin rolle i sagen.

Den 24-årige mand er løsladt, men han er fortsat sigtet i sagen. Politiet kan ikke af hensyn til efterforskningen oplyse, hvad den sigtedes rolle helt konkret har været.

Dybt krænkende

Vicepolitiinspektør Frank Olsen understreger, at der er tale om en særdeles kompleks og langvarig efterforskning, hvor efterforskerne har skulle rede mange tråde ud, blandt andet forfølge vanskelige it-spor – herunder har man også haft bistand fra Rigspolitiets it-enhed, NC3.

- Vi tager delingssager af intimt materiale meget alvorligt. Det er dybt krænkende for borgerne at få delt intime billeder, siger Frank Olsen i pressemeddelelsen.

Det langstrakte efterforskningsarbejde skyldes blandt andet, at det har taget lang tid at at lave en nøjagtig identifikation af de hundredvis af forurettede kvinder på billederne og herefter give de mange kvinder besked om sagen.

Nu skal kvinderne tilkendegive over for politiet, om de ønsker en bistandsadvokat beskikket.

- Når vi har et samlet overblik over, hvor mange af kvinderne der ønsker en bistandsadvokat beskikket, sender vi anmodningen om beskikkelse til Retten i Aalborg, hvorefter sagen afleveres til anklagemyndigheden for juridisk vurdering, lyder det fra vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Den sidste underretning blev udsendt 23. august. De forurettede kvinder har nu frist til 1. oktober til at melde tilbage.

Politiet har ingen yderligere informationer eller kommentarer til efterforskningen.