24-årig var brik i stor krænker-sag: Fik billeder som belønning

AALBORG: En 24-årig mand fra Aalborg var formentlig kun en brik i organiseret krænkelser af flere hundrede danske kvinder på internettet.

Bagmanden bag det hele er stadig ikke fundet, fortæller vicepolitiinspektør Frank Olsen, Nordjyllands Politi.

Torsdag kom det frem, at Nordjyllands Politi i maj 2018 sigtede den 24-årige i sagen, der omhandler et stort online-katalog med krænkende billeder af 720 danske kvinder.

Billeder der er skaffet via hacking og ulovlig deling.

- Det er ganske organiseret, og det er en sag vi tager meget alvorlig. Det er dybt krænkende at få delt intime billeder, siger Frank Olsen.

Fik billeder som belønning

Onlinekataloget ligger på en hjemmeside i New Zealand, og er oprettet med en indholdsfortegnelse med navnene på de 720 kvinder samt en kort beskrivelse af indholdet bag hver kvinde.

Der er også vedhæftet et billede til hver kvinde i kataloget, og det er her, den 24-årige mand fra Aalborg kommer ind i billedet.

Efterforskningen har nemlig vist, at hans opgave var, at finde frem til kvinderne på facebook og tage et skærmbillede af deres profilbillede, som han så sendte til bagmanden, der bestyrede det ulovlige katalog, fortæller Frank Olsen.

- Og som tak, fik han adgang til nogle af billederne i kataloget. Han har aldrig mødt bagmanden, men kun kommunikeret med ham på mail, fortæller Frank Olsen.

Billeder stadig skjult

Den 24-årige har erkendt sin rolle i sagen, og det er blandt andet ud fra hans forklaring, at politiet mener, at der ligger krænkende billeder af de mange kvinder.

Det er nemlig ikke lykkedes politiet at få adgang til mere end indholdsfortegnelsen i kataloget.

- Vi har aldrig fået adgang til selve indholdet i kataloget, men var har set nogle få billeder, der lå på den 24-åriges computer. Og sammen med hans forklaring og beskrivelsen i indholdsfortegnelsen, så peger efterforskningen på, at kataloget indeholder krænkende materiale af kvinderne, forklarer Frank Olsen.

Og der er stor variation i, hvad der formentlig ligger i kataloget. Nogle er beskrevet som nøgenbilleder eller sexbilleder, og ved andre står der, at det ikke er nøgenbilleder, forklarer vicepolitiinspektøren.

En enkelt af de krænkede er 17 år, ellers er resten af kvinderne over 18 år, fortæller Frank Olsen.

Krænkede kvinder har fået besked

Efterforskningen af sagen har været lang, dels fordi det har været en vanskelig it-efterforskning, hvor Nordjyllands Politi har haft assistance fra Rigspolitiets it-enhed, NC3, og dels fordi politiet har brugt lang tid på at finde frem til de hundredvis af kvinder, der fremgår med navn i onlinekataloget.

Nordjyllands Politi har fundet frem til 585 kvinder, som den 24-årige har taget et skærmbillede fra Facebook af - de resterende 130 kvinder i kataloget hører til en en sag i København, oplyser Frank Olsen.

535 af kvinderne har nu fået besked fra politiet om, at deres navn optræder i kataloget. Men ligesom politiet ved de ikke, hvilket materiale der ligger af dem online.

Og så er der 50 kvinder, som har så almindelig et navn, at Nordjyllands Politi ikke med sikkerhed kan identificere dem ud fra navnet alene.

Den sidste underretning blev udsendt 23. august, og nu har de krænkede kvinder indtil 1. oktober til at melde tilbage, om de ønsker en bistandsadvokat i sagen.

Herefter er Nordjyllands Politi klar til at sende sagen til juridisk vurdering hos anklagemyndigheden.

Sag startede i København

Hele sagen begyndte også hos København i juli 2017, da Københavns Politi fik en anmeldelse.

Det første til, at man fandt frem til det ulovlige katalog og den 24-årige mand fra Aalborg, hvorefter Nordjyllands Politi gik ind i sagen.

Den 24-årig er løsladt, men er fortsat sigtet for blufærdighedskrænkelse og for ulovlig at have del krænkende billeder.