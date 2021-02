24-årig varetægtsfængslet for vanvidskørsel, der endte i voldsom ulykke

AALBORG:En 24-årig mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for at have kørt vanvidskørsel som endte med, at han torpederede en anden bil så voldsomt, at en 25-årig kvinde blev alvorligt kvæstet.

Ulykken skete tirsdag klokken 17.41 på Budumvej. Her kørte den 25-årige kvinde ud på Budumvej fra Vilsundvej, hvor hendes bil blev ramt af en større BMW med høj hastighed.

Kvinden blev efter ulykken lagt i kunstigt koma.

Den 24-årig flygtede fra ulykkesstedet, men blev anholdt kort tid efter uheldet hos ejeren af bilen.

Han er sigtet for uagtsomt legemsbeskadigelse ved at have forårsaget uheldet samt for at flygte fra stedet uden at hjælpe kvinden. Derudover er han sigtet for hensynsløs kørsel med høj hastighed, at køre over for rødt og lave overhalinger med høj hastighed.

Og netop hastigheden var noget af det, retten lagt vægt på, da manden blev varetægtsfængslet, oplyser anklager Torben Kauffmann.

Den 24-årige nægter sig skyldig. Da grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre af hensyn til efterforskningen, kan offentligheden ikke få mere at vide om, hvad manden har forklaret under grundlovsforhøret.

En 18-årig mand har også været anholdt i sagen. Han er løsladt og sigtelsen mod ham bliver frafaldet.