25-årig aalborgenser dømt for rolle i onlinekatalog: Skal betale millionerstatning

AALBORG:En 25-årig aalborgenser er blevet idømt fem måneders betinget fængsel for sin rolle i en omfattende sag om digitale krænkelser af flere hundrede danske kvinder.

Derudover er manden blev dømt til at betale torterstatning på 5000 kroner til 329 kvinder, der havde nedlagt påstand om erstatning. I alt omkring 1,6 millioner kroner.

Det har Retten i Aalborg afgjort tirsdag formiddag.

Den 25-årige tilstod i sidste uge, at han havde været med til at lave indholdsfortegnelsen til et stort onlinekatalog med billeder og videoer af seksuel karakter af op mod 800 navngivne kvinder.

Mandens rolle var at finde profilbilleder af kvinderne på Facebook, som skulle bruges til at sætte på mappen med kvindernes navn på.

Det lykkedes manden at finde frem til 590 kvinder, inden politiet kom på sporet af ham. Det erkendte han, og derfor blev han dømt for medvirken til blufærdighedskrænkelse af de mange kvinder.

Fængselsdommen er gjort betinget med vilkår om 100 timers samfundstjeneste.

Forsvarer: Dom bliver anket

Den 25-åriges forsvarsadvokat, Rasmus Amandusson, fortæller, at dommen bliver anket.

- Vi anker dommen til formildelse af straffen og til frifindelse for torterstatningen, siger forsvarsadvokaten, der ikke lægger skjul på, at dommen er meget hårdere, end han havde forventet.

Rasmus Amandusson nedlagte påstand om en betinget fængselsstraf på 40-60 dage og altså en fuldstændig frifindelse for erstatning.

- Jeg er meget overrasket over straffen og tortgodtgørelsen i en sag, hvor vi ikke har kendskab til materialet i onlinekataloget, og hvor min klients rolle kun har været at lave en indholdsfortegnelse. Han har jo hverken været i besiddelse af billeder eller distribueret dem, siger han.

Samtidig undrer forsvarsadvokaten sig over, at torterstatningen er højere end den var i Umbrella-sagerne, hvor en af drengene i den sexvideo, der blev delt tusindvis af gange, blev tilkendt 3.000 kroner i erstatning fra hver af de dømt.

- I Umbrella-sagerne var der tale om en video, der blev delt. Der kendte man til videoen, men i denne sag kender vi reelt ikke indholdet af kataloget, siger Rasmus Amandusson.

Bagmand stadig på fri fod

Det er nemlig endnu ikke lykkedes for politiet at få adgang til selve indholdet i kataloget - men kun selve indholdsfortegnelsen, som den 25-årige nu er dømt for at have været med til at lave.

Men politiet er ikke i tvivl om, at der er det indhold i kataloget, som der bliver reklameret for i indholdsfortegnelsen.

Det er den 25-årige også sikker på, forklarede han i sidste uge i Retten i Aalborg, selvom han heller ikke har haft adgang til katalogets indhold.

Selve onlinekataloget lå på en hjemmeside med base i New Zealand og indeholdt en mappe for hver kvinde i alfabetisk rækkefølge.

De enkelte mapper var desuden udstyret med en beskrivelse af indholdet i mappen - altså hvilken seksuelt karakter billederne eller videoerne havde - samt kvindernes fulde navn og hjemby.

Og det var de mapper, den 25-årige forsynede med et profilbillede af kvinderne, og dermed krænkede deres blufærdighed ved at koble et billede sammen med indholdsfortegnelsen over materiale af seksuel karakter.

Den 25-årige havde altså udelukkende en mindre rolle i onlinekataloget - bagmanden er stadig ikke fundet.

Sagen er ikke slut

Sagen begyndte i 2017 hos Københavns Politi, men endte i Nordjylland, da indholdsfortegnelsen ledte dem i retning af den 25-årige aalborgenser.

Han blev sigtet allerede i maj 2018, men det var først i december 2019, at anklagemyndigheden var klar til at gå i retten med sagen.

Og den lange efterforskningen af sagen skyldes dels, at det har været en vanskelig it-efterforskning, hvor Nordjyllands Politi har haft assistance fra Rigspolitiets it-enhed, NC3, og dels fordi politiet har brugt lang tid på at finde frem til de hundredvis af kvinder, der fremgår med navn i onlinekataloget.

Sagen er heller ikke slut endnu. Senest er en 25-årig mand fra Sjælland blevet anholdt i sagskomplekset. Han er sigtet for udbredelse af pornografisk materiale med personer under 18 år samt for uberettiget deling af billeder.