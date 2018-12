25-årig stak mand i ballen med kniv under drikkelag

AALBORG: En 25-årig mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for at have stukket en anden mand i lænden og i ballen under et drikkelag.

Det oplyser anklager Jesper Sønderup.

Knivstikkeriet fandt sted 1. december i en lejlighed i Aalborg, og efter episoden stak den 25-årige af.

Politiet har siden forgæves ledt efter ham, men natten til fredag blev han så opdaget tilfældigt på gade i Aalborg.

Under grundlovsforhøret nægtede den 25-årige sig skyldig, og forklarede at der godt nok havde været noget tumult i lejligheden, men at han ikke havde stukket med kniv.

Han kærede kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten.