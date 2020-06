25-årig tilstår i sag om digitale sexkrænkelser af næsten 600 kvinder

AALBORG:Op mod 800 danske kvinder har ufrivilligt været en del af et omfattende onlinekatalog, hvor de har fået delt private billeder og videoer af seksuel karakter.

Sagen er en af de største sager om digitale sexkrænkelser, og har været under efterforskning i flere år.

Bagmanden er stadig ikke fundet, og det var kun en lille brik i den omfattende sag, der faldt på plads, da en 25-årig aalborgensisk mand torsdag sad på anklagebænken i Retten i Aalborg.

Sagen kørte som en tilståelsessag, hvor den 25-årige tilstod sin rolle i sagen. Helt konkret erkendte han, at han havde været med til at lave indholdsfortegnelsen til onlinekataloget ved at forsyne den med profilbilleder fra Facebook af 590 kvinder.

Kataloget var nemlig professionelt opbygget, og politiet betegner det også som særdeles organiseret.

Selve kataloget lå på en hjemmeside med base i New Zealand og indeholdt en mappe for hver kvinde i alfabetisk rækkefølge.

De enkelte mapper var desuden udstyret med en beskrivelse af indholdet i mappen, kvindernes fulde navn og hjemby. Det var denne indholdsfortegnelse, som den 25-årige aalborgenser var med til at lave ved at finde kvindernes profilfoto på Facebook.

Sendte profilbilleder til bagmanden "Uffe"

Det er altså ikke den 25-årige der står bag kataloget, og han har faktisk aldrig selv haft adgang til billederne af de mange hundrede kvinder.

Anklager Mette Bendix understregede også, at den 25-årige havde haft en mindre rolle i de omfattende krænkelser, da hun redegjorde for sagen. Derfor blev den aalborgensiske mand udelukkende tiltalt for medvirken til blufærdighedskrænkelse af de knap 600 kvinder.

Det var heller ikke meget lys, den unge mand kunne kaste over sagen.

Den 25-årige forklarede, at han kom i kontakt med bagmanden - som gik under profilnavnet "Uffe" - i 2017 på chattjenesten Discord.

Her tilbød "Uffe" nøgenbilleder af kvinder som betaling for, at den 25-årige fandt profilbilleder på de mange hundrede kvinder.

Den 25-årige tog imod opgaven, og fik tilsendt en liste med navnene på kvinderne. Han gik derefter i gang med at finde frem til kvinderne på Facebook.

Et arbejde, han lavede i sin fritid fra september 2017 til maj 2018, forklarede han.

I den periode fandt han frem til de 590 kvinder, og sendte et screendump af deres profilbillede til bagmanden "Uffe". Og som betaling modtog han 10-15 billeder fra bagmanden.

I retten forklarede den 25-årige, at han ikke ved, hvem "Uffe" er, selvom han forsøgte at lokke det ud af ham.

- Jeg har forsøgt at fiske efter, hvem han var, men han vil ikke frem i lyset, sagde den 25-årige i retten.

Katalog var en byttebørs

Den 25-årige fortalte også, at han var helt klar over, hvad profilbillederne fra Facebook skulle bruges til, da han sagde ja til opgaven. Men han forklarede også, at han aldrig selv har set nogen af billederne.

Kataloget var nemlig et byttekatalog, og for at få adgang til indholdet i mapperne, krævede det, at man selv havde nogle billeder at bidrage med.

- Og jeg havde ikke nogle billeder, sagde han i retten.

Det betød, at når man åbnede en af mapperne, så var den tom, og det var kun indholdsfortegnelsen, der var synlig.

Den 25-årige forklarede dog, at han ret sikker på, at der var billeder og videoer i mapperne.

Lang efterforskning fortsætter

Det er heller ikke lykkedes for politiet at få adgang til selve billede- og videomaterialet i kataloget - og dermed ved de mange kvinder ikke, hvilke krænkende billeder, gerningsmændene er i besiddelse af, eller hvordan det er blevet delt.

De ved blot, at deres navn og billede figurerer i en indholdsfortegnelse.

Og det var sådan, at politiet kom på sporet af den 25-årige.

Sagen begyndte i 2017 hos Københavns Politi, men endte i Nordjylland, da indholdsfortegnelsen ledte dem i retning af den 25-årige aalborgenser.

Han blev sigtet allerede i maj 2018, men det var først i december 2019, at anklagemyndigheden var klar til at gå i retten med sagen.

Og den lange efterforskningen af sagen skyldes dels, at det har været en vanskelig it-efterforskning, hvor Nordjyllands Politi har haft assistance fra Rigspolitiets it-enhed, NC3, og dels fordi politiet har brugt lang tid på at finde frem til de hundredvis af kvinder, der fremgår med navn i onlinekataloget.

Sagen er heller ikke slut endnu. Senest er en 25-årig mand fra Sjælland blevet anholdt i sagskomplekset. Han er sigtet for udbredelse af pornografisk materiale med personer under 18 år samt for uberettiget deling af billeder.

Dom falder tirsdag

Der falder først dom i sagen på tirsdag, og her går anklageren efter fem måneders betinget fængsel, mens hans forsvarsadvokat, Rasmus Amandusson mener, at 40 dages betinget fængsel er nok.

Derudover har flere end 300 kvinder søgt om erstatning på mellem 5.000 kr. og 50.000 kroner her.