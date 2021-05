25-årig var klar til et brag af en nytårsaften - så dukkede politiet op

AALBORG:En 25-årig mand fra Hals havde bogstavelig talt købt fyrværkeri ind til et brag af en nytårsaften.

Manden nåede dog hverken at videresælge eller få glæde af fyrværkeriet, da han 8. december blev sigtet for at have erhvervet ulovligt og professionelt fyrværkeri.

Det blev manden torsdag idømt 5000 kroner i bøde for ved Retten i Aalborg, oplyser anklager ved Nordjyllands Politi Thomas Sonnesen.

- Han havde købt ulovligt fyrværkeri såsom kanonslag og store professionelle batterier, som man skal have tilladelse til at anskaffe, fortæller Thomas Sonnesen.

Manden havde ifølge anklageskriftet erhvervet ulovligt fyrværkeri med en samlet NEM-vægt (netto eksplosiv-stof-mængde) på 52,8 kilo. Men anklagemyndigheden kunne kun føre bevis for, at han havde erhvervet halvdelen af den mænge, som han var tiltalt for.

Den 25-årige modtog dommen, da han erkendte, at han havde besiddet 25 kilo ulovligt fyrværkeri, som han havde købt af en person, han ikke kunne huske navnet på.

Ud over besiddelsen af det ulovlige fyrværkeri så opbevarede manden fem gange mere end den tilladte krudtmængde, da privatpersoner kun må besidde fyrværkeri for en samlet NEM-vægt på fem kilo.