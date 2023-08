Guf & Kugler er solgt - her er den nye ejer

NIBE/AALBORG:Det legendariske ishus Guf & Kugler skifter hænder, og salget er netop gået igennem af et af Nordjyllands mest prominente ishuse.

Faktisk er ishuset i Nibe to år i træk kåret som Danmarks bedste af OpdagDanmark.

Underskriften er nu sat, og det er bestemt ikke hvem som helst, der skal overtage Guf & Kugler efter ismutter og isfatter.

Da vi kunne fortælle, at Guf & Kugler var solgt, var den nye ejer stadig hemmelig. Men nu er ægteparret bag Guf & Kugler klar til at fortælle, hvem den nye ejer er.

- Det er én, der er her i huset i forvejen. Faktisk har han været med i alle de ti år, som Guf & Kugler har eksisteret, siger ismutter, Charlotte Korsholm.

Jeppe Korsholm er klar til at overtage Guf & Kugler fra 1. januar 2024. Foto: Torben Hansen

Det bliver i familien

Det er også en person, der kender konceptet ud og ind. Og ikke nok med det. Den nye ejer kender også parret bag Guf & Kugler, Charlotte Korsholm og Hans Kjeldsen, særdeles godt.

- Det er min søn, Jeppe, der har købt biksen her. Han ved om nogen, hvad det er, han siger ja til, afslører Charlotte Korsholm med stor glæde i stemmen.

Det er nemlig Jeppe Korsholm, der nu har sat sin underskrift på købskontrakten. Virksomheden bliver dermed i familiens hænder.

Trods et salg bliver virksomheden Guf & Kugler stadig i familien. Foto: Torben Hansen

Et drømmescenarie

Jeppe Korsholm er 25 år, og han er klar til at gå til den nye opgave med krum hals.

- Det er nogle store sko at skulle udfylde, men jeg glæder mig til at gøre et ihærdigt forsøg, lyder det fra den nye ejer, der fra 1. januar 2024 skal stå i spidsen for Guf & Kugler.

Og at det lige netop bliver sønnen, der overtager Guf & Kugler, giver ismutter tryghed i maven, fortæller hun.

- Jeppe kender biksen rigtig godt. Han kender ånden og sjælen i Guf & Kugler. Han har været med helt fra begyndelsen og deltaget i mange gode snakke omkring middagsbordet.

- Det er faktisk et drømmescenarie, at Jeppe har lyst til køre biksen videre, lyder det fra hende.

Den nye ejer har allerede en helt unik indsigt i Guf & Kugler, som ingen andre har.

- Det er ligesom tv-køkkenet; jeg har snydt lidt hjemmefra, siger Jeppe Korsholm med et glimt i øjet.

Men det er ikke kun ved middagsbordet, at Jeppe Korsholm har skrabet erfaring til sig.

Fra ”isforkæler” til ejer

For hvis du én af de mange isnydere, der hvert år valfarter til ishuset enten i Aalborg eller i Nibe, så er der god chance for, at du allerede har hilst på Jeppe.

For gennem flere år har han været at finde bag disken som ”isforkæler” i både Nibe og Aalborg. Og det med at have personale at tage sig af er heller ikke helt uvant, for han har også tidligere været daglig leder af ishuset i Aalborg.

Jeppe Korsholm har allerede brugt mange timer bag disken, hvor han især er glad for kundekontakten. Foto: Torben Hansen

-Det, der er nyt for mig, er at eje en virksomhed. Det har jeg ikke prøvet før. Men det næste stykke tid har jeg stadig ismutter og isfatter til at få daglig sparring, når de fortsætter som ansatte. Men på sigt skal jeg kunne det hele selv, siger han.

- Det er da angstprovokerende at skulle overtage herfra, men der er jo nogle overvejelser, som jeg har haft længe.

Jeppe har ellers tidligere har været i lære som ejendomsmægler. Men nu har han valgt at sælge kræmmerhuse frem for parcelhuse. Drømmen er altså gået i opfyldelse for familien, som nu kan se Guf & Kugler komme trygt videre i fremtiden.

Ismutter og isfatter går efter salget fra at være ejere til at blive ansatte. Foto: Torben Hansen

Samme gode koncept, men…

Købsprisen for Guf & Kugler holder familien forsat for sig selv. Men i virkeligheden handler salget også om at føre et stærkt og kvalitetsbevidst koncept videre mellem generationer.

- Isnyderen kan forvente, at jeg vil køre det gode koncept videre med samme gode produkter. I min bog er det kundekontakten og is-oplevelsen, der er det vigtigste, siger Jeppe Korsholm.

Det er ikke store ændringer i sigte for selve Guf & Kugler som koncept. Dog er historien lidt en anden, hvis vi kaster blikket ned i fryseren.

- Ismutter er jo en rigtig lakridspige. De smage beholder vi selvfølgelig. Men jeg har da et par finurlige smagsvarianter, som jeg gerne vil have indført.

Jeppe Korsholm kan endnu ikke løfte sløret for hvilke varianter, han kunne tænke sig i montren. Men mon ikke sæsonen næste år byder på nye, kreative varianter at smage på.