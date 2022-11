25 døde sæler og hvaler skæres op i Aalborg

AALBORG:Det kommer nok til at se voldsomt ud, men det sker i en god sags tjeneste.

I næste uge vil 25 sæler og små hvaler blive skåret op på Aalborg Universitet - og du kan se med.

De mange havpattedyr er fundet døde langs kysterne, og nu skal de obduceres og undersøges nærmere. Blandt andet for at finde ud af, om de er døde af sygdom, eller fordi de forvildede sig ind i fiskernes net.

Obduktionen på Aalborg Universitet sker som led i den nationale overvågning af havpattedyr. Samtidig er det en form for grundforskning, for selv om hverken sæler eller marsvin er sjældne i danske farvande, er der stadig ubesvarede spørgsmål om disse dyr.

Flere fundet døde

De seneste år er der fundet endnu flere døde havpattedyr langs danske strande, men hvorfor?

Aalborg Universitets Institut for Kemi og Biovidenskab står for obduktionen af alle indleverede døde havpattedyr i landet - dog kun dyr, der ikke er gået i forrådnelse.

De seneste to år har universitetet fået indleveret omkring 100 døde havpattedyr årligt, omtrent en fordobling i forhold til tidligere.

Så skal der skæres. Aalborg Universitet har tidligere obduceret sæler og små hvaler, og i næste uge sker det igen. Foto: Aalborg Universitet

- Vi får flere døde dyr ind til undersøgelse, men det kan have noget at gøre med corona. Flere borgere går tur i naturen og indrapporterer døde dyr, fortæller seniorforsker Sussie Pagh fra Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet.

Derfor er det en pæn samling af friske, døde havpattedyr - sæler og marsvin - som skæres op på universitetet torsdag 17. november.

Her vil forskere og studerende fra universitetet deltage sammen med kolleger fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet, dyrlæger og folk fra Fiskerimuseet i Esbjerg, der følger bestanden af havpattedyr i danske farvande.

De døde havpattedyr, som obduceres på Aalborg Universitet, er friske - nogle har været frosset ned. Her en lille hval. Foto: Aalborg Universitet

- Vi kan på den måde følge havpattedyrenes sundhedstilstand. Når de strander og dør, får vi en masse biologisk viden om dem, for eksempel aldersfordeling med mere, siger Sussie Pagh.

Næbhvalen fra Voerså

Hvis du har lyst til at se med, når de mange sæler og marsvin obduceres, skal du tilmelde dig senest 16. november - se mere her.

Arrangementet starter 17. november kl. 16.30 hos Institut for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet.

Universitetet har tidligere i år obduceret en næbhval, der strandede ved Voerså og døde. Universitetet undersøger også andre døde, vilde dyr som led i faldvildt-ordningen. Det kan du læse mere om på vildedyrssundhed.dk.