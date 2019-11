26-årig dømt i sag om piratkopiering

AALBORG:En 26-årig mand fra Aalborg er ved Retten i Aalborg blevet idømt 30 dages betinget fængsel for at sælge piratkopierede lærebøger til studerende over hele landet.

Han havde mindst 285 gange kopieret danske lærebøger i elektronisk form og solgt dem som pdf-filer via nettet. Det havde han tjent omkring 17.000 kr. på, ifølge Bagmandspolitiet, der førte sagen.

Den 26-årig tilstod.

Anklager Dorte Frandsen fra Bagmandspolitiet fortæller, at de piratkopierede lærebøger typisk sælges via nettet på Den Blå Avis eller via Facebook-sider.

- Selvfølgelig bliver der ikke annonceret med, at det er piratkopierede lærebøger. Men jeg har svært ved at tro, at studerende ikke er klar over, at det ikke foregår på legal vis, når lærebøger, der normalt koster 450 kroner, købes til en 50’er, siger Dorte Frandsen.

Hun advarer om, at også købere af de ulovligt kopierede lærebøger risikerer at blive retsforfulgt, fordi de også har overtrådt reglerne om ophavsret.