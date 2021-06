26-årig indkasserede to års fængsel for 25 hash-indhyllede indbrud - blev fældet af skruetrækker

SVENSTRUP:Med i alt 25 indbrud og forsøg på indbrud, besiddelse af stoffer og diverse våben noteret på det lange anklageskrift var der nok at forholde sig til for både anklager, forsvarer, vidner og den tiltalte selv ved en sag, der fredag fandt sin afslutning.

Her blev den tiltalte, en 26-årig mand med bopæl i Svenstrup, idømt to års ubetinget fængsel. Det fortæller anklager i sagen, Thomas Klingenberg fra Nordjyllands Politi.

15 af indbruddene og indbrudsforsøgene var ikke begået i Nordjylland, men derimod i Grenå tilbage i 2018, mens de sidste 10 var begået i Svenstrup i marts i år.

- Det er bemærkelsesværdigt for alle forholdene fra Svenstrup, at de er begået i løbet af to nætter, og at de netop er begået om natten, hvor man må formode, at beboerne i husene ligger og sover, mens han forsøger at komme ind, siger Thomas Klingenberg.

Selv påstod den 26-årige, at han ikke kunne huske noget som helst - angiveligt på grund af påvirkning af stoffer. Men under retssagen kom det frem, at hans DNA var blevet fundet på en lommelygte, som han tabte under et indbrudsforsøg, hvor en beboer opdagede ham.

- Og så fandt man også en skruetrækker på hans bopæl, som man ved analyser fandt frem til, at han havde brugt tre forskellige steder til at bryde ind. Derudover var der også signalementer fra vidner, og et enkelt vidne udpegede ham endda ved en fotovisning i løbet af efterforskningen, forklarer Thomas Klingenberg.

Ved indbruddene i Svenstrup stjal den 26-årige blandt andet et par computere og højtalere, kontanter og en telefon, men også mere utraditionelle ting som en rygsæk, spejderbælte, en fjernbetjening og en nøglering røg med.

Ved nogle af de tidligere indbrud i Grenå-området gjorde den 26-årige sig også bemærket ved at stjæle blandt andet en gulvlampe, 10 cd'er, seks vaskekort, en trillebør, to bilnøgler, to fiskehjul, et luftgevær og seks flasker spiritus.

Udover de mange indbrud var den 26-årige mand også tiltalt for besiddelse af stoffer. Da politiet første gang pågreb ham i 2018, blev der i hans bolig beslaglagt næsten ni gram hash, en strømpistol og otte riffelpatroner.

En uges tid senere blev han igen taget med stoffer - denne gang med 16 gram blandet hash og tobak.

Den 26-årige tiltalte valgt at modtage dommen og er fortsat varetægtsfængslet.