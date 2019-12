26-årig overfaldet af 10-12 unge - stukket med kniv

AALBORG:En 26-årig mand blev 1. juledag ved 19.25-tiden slået ned bag fra og stukket med en kniv i låret under et overfald nær Blegkilde Allé i Aalborg.

Det oplyser vagtchef Henrik Beck, Nordjyllands Politi.

- Det var en gruppe unge på 10-12 personer, der stod bag overfaldet. Under overfaldet blev den 26-årige også stukket i låret med en kniv, oplyser vagtchefen.-

Den 26-årige flygtede fra stedet og ind i en bus.

- Her lånte han en mobiltelefon fra en af passagererne i bussen og ringede 112, fortæller Henrik Beck.

Stedet, hvor overfaldet skete, blev afspærret, og der blev søgt med hunde efter både gerningsmænd og kniv, men det er ikke lykkedes politiet at finde noget spor efter gerningsmændene.

Politiet ved ikke, om der har været en relation til den forurettede.

- Der er lavet personundersøgelse af den forurettede, men foreløbig har efterforskningen ikke resulteret i anholdelser, siger vagtchefen.

Han erkender, at politiet lige nu står lidt på bar bund i sagen, og vagtchefen opfordrer da også alle, der måtte have set noget i forbindelse med overfaldet eller den lidt større gruppe af yngre personer i området på tidspunktet for overfaldet, så vil Nordjyllands Politi meget gerne høre fra dem på telefon 1-1-4.