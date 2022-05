27-årig anholdt for voldtægt under karneval

Opdateret 22.30 med nye oplysninger fra politiet:

AALBORG:Fire alvorlige sager kaster skygger over dette års udgave af Aalborg Karneval.

- Vi har fået fire anmeldelser om voldtægt. Der er ikke nogen sammenhæng mellem dem. Det er enkeltstående sager, fortalte vicepolitiinspektør Anders Uhrskov fra Nordjyllands Politi lørdag ved 21.30-tiden.

I den ene sag er der foretaget anholdelse:

- Det er en 27-årig mand. Vi er stadig i gang med efterforskningen af både denne sag og de to øvrige, fortalte Anders Uhrskov. Det vides endnu ikke, hvordan den anholdte forholder sig til sigtelsen. Der er endnu ikke taget stilling til, om han skal fremstilles i grundlovsforhør.

Den ene anmeldelse gælder en voldtægt tæt på Hotel Hvide Hus. Den anden er i eller tæt på Kildeparken mod Østre Allé, og den tredje i Jomfru Ane Gade. Det har ikke været muligt at få oplyst, hvor den fjerde voldtægt skulle have fundet sted.

- Det overskygger et ellers godt karneval, må vi sige, fastslår Anders Uhrskov.

Trods tusindvis af feststemte mennesker i byen har der været ganske få anmeldelser om slagsmål. Ved 21.30-tiden var to blevet sigtet for vold, og dertil kom to sigtelser for vold mod tjenestemand.

45 er blevet sigtet for at være i besiddelse af narkotika. Politiet anslår, at 90.000 mennesker har deltaget i årets udgave af Aalborg Karneval.