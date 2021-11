27-årig er nu død efter knivstikkeri

AALBORG:Den 27-årige mand, der fredag i sidste uge blev stukket ned med kniv på Ved Stranden i Aalborg, er nu død af sine kvæstelser.

Det oplyser politikommissær Lene Madsen, Nordjyllands Politi.

Den 27-årige blev ramt af flere knivstik i brystet og har siden kæmpet for sit liv. Torsdag middag blev han erklæret død.

Knivstikkeriet fandt sted kort før klokken 04.30 ved Radisson Hotel. To 22-årige mænd blev fem timer senere anholdt i det sydlige Aalborg.

De blev dagen efter varetægtsfængslet, sigtet for drabsforsøg - men de er nu blevet sigtet for drab, oplyser Lene Madsen.

Søger bestemt vidne

Efterforskningen af drabet kører stadig på højtryk, og politiet søger et helt konkret vidne.

- Vi søger særligt efter et vidne, som, vi ved fra vores efterforskning af sagen, kan have set knivstikkeriet udspille sig ved indgangen til Jomfru Anes Gård – lige ved Q-park palads, der ligger Ved Stranden, siger Lene Madsen og understreger, at der er tale om et vidne i sagen og ikke en mistænkt.

- Vi ved, at vidnet – en yngre mand – tilfældigt har befundet sig på stedet, og vi er derfor meget interesserede i at komme i kontakt med ham, idet han kan have gjort sig nogle observationer, som er særligt vigtige i vores videre efterforskningsarbejde.

Politiet skriver vidnet som:

En yngre mand med mørkt, kort hår og lys i huden. Han var iført mørkeblå trøje eller tynd jakke. Han har hvid T-shirt/trøje på under jakken/trøjen. Iført sorte bukser og lyse sportssko med lyse snørebånd.

Politikommissæren oplyser, at det vigtige vidne befandt sig i Jomfru Anes gård mellem kl. 04.25 og 04.27, hvorefter han gik retur til Jomfru Ane Gade i retningen mod syd, og han drejede herefter ad Bispensgade mod øst i retning mod Nytorv.

- Vi opfordrer vidnet til straks at rette henvendelse til os på telefon 114, siger Lene Madsen.

Politikommissæren understreger ligeledes, at alle med oplysninger i sagen skal rette henvendelse til Nordjyllands Politi på 114.

Ikke et tilfældigt overfald

På grund af efterforskningen kan politiet ikke kommentere på detaljer i sagen - og heller ikke om motivet.

Knivstikkeriet har dog ikke banderelationer, men der er heller ikke tale om et tilfældigt og umotiveret overfald, understreger politikommissæren.

- Vi kan slå fast, at det ikke er banderelateret eller et tilfældigt overfald. Vi kan om årsagen kun sige, at vores arbejde indtil nu har påvist, at der er en relation mellem personerne, og at der er tale om en forudgående uoverensstemmelse – og det er den, som formentlig førte til knivstikkeriet, siger hun.