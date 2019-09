27-årig fængslet: Sigtes for stortyverier fra skoler og butikker

NORDJYLLAND:En 27-årig mand fra Aalborg er skal tilbringe de næste fire uger bag tremmer for omfattende tyverier i Aalborg og omegn.

Ifølge anklager Eva Madsen er manden varetægtsfængslet for siden midten af juni at have stjålet for over 150.000 kroner fra butikker og skoler i Aalborg og Aalborg SØ.

Tirsdag morgen blev den 27-årige så anholdt for i mandags at have stjålet en varebil fyldt med værktøj - også denne gang i Aalborg.

Politiet har mistanke om, at manden ikke handlede alene, men deres efterforskning har endnu ikke ført til den anden gerningsperson.

Derfor valgte retten at tilbageholde manden de næste fire uger.

Manden har kærede fængslingskendelsen.