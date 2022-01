Live: 27-årig afviser at nordjyske skoler var mål

AALBORG:Den 27-årige mand, der er tiltalt for at have planlagt massedrab i en række skoleskyderier - blandt andet to skoler i Nordjylland - fortsætter med at afgive forklaring i dag.

Han tog hul på forklaringen mandag, da retssagen mod ham startede. Du kan læse om første retsdag her.

I dag skal han blandt andet svare på spørgsmål omkring, hvorfor nogle skoler var nævnt i hans manifest, hvor han detaljeret havde planer om at udføre skoleskyderier, samt om de videodagbøger, han har lavet.

Nordjyske liveblogger hele dagen fra sagen herunder: