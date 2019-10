27-årig i kæmpe narkorus på motorvej: Ramte både autoværn og bil

AALBORG:En 27-årig mand skabte søndag aften panik på motorvejen nord for Aalborg, da han stærkt narkopåvirket ramte både autoværn og en bil, inden han nærmest kollapsede hen over rattet.

Nordjyllands Politi modtog klokken 19.05 anmeldelser fra bilister på motorvejen ved Aalborg, der fortalte om en bil, der slingrede voldsomt og fyldte hele motorvejen.

Den farlige kørsel forsatte igennem Limfjordtunnelen og videre af motorvej E39, og lige efter afkørslen ved Høvejen ramte bilen først autoværnet i midten og herefter en anden bil, hvori der sad et spædbarn.

Det fortæller vagtchef Per Jørgensen, Nordjyllands Politi.

Stærkt påvirket

Kort efter påkørslerne kørte bilen ind til siden i nødsporet, og her blokerede de andre bilister vejen, så føreren ikke kunne stikke af fra stedet.

Men det var der umiddelbart ingen fare for, for bag rattet sad den 27-årige mand og var nærmest faldet sammen hen over rattet.

Da politiet kort tid efter ankom til stedet, kunne de konstatere, at han var så påvirket af hash og kokain, at han næsten ikke var til at komme i kontakt med, fortæller Per Jørgensen.

Ikke første gang

Det viste sig, at det ikke var første gang, den 27-årige havde sat sig bag rattet og kørt i narkopåvirket tilstand. Han er tidligere blevet frakendt kørekortet for narkokørsel, oplyser vagtchefen.

Ingen kom til skade ved påkørslen, men det lille barn er blevet kørt til tjek på sygehuset, fortæller Per Jørgensen.

Den 27-årige er blevet løsladt og er nu sigtet for flere overtrædelser af færdselsloven og for narkokørsel.