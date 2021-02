27-årig kvinde satte ild til sin lejlighed på grund af nabostridigheder

AALBORG:En 27-årig kvinde blev søndag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Aalborg. Hun er sigtet for at have sat ild til sin lejlighed i Stormgade natten til søndag.

Her rykkede Nordjyllands Beredskab ud til den tomme lejlighed klokken 03.07, hvor de hurtigt fik bugt med flammerne. Men det var ifølge vagtchefen hos Nordjyllands Politi tydeligt, at branden var påsat med vilje.

Politiet fik via noget familie fat i den 27-årige beboer, som de valgte at anholde og sigte for brandstiftelse.

Der var ikke den store fare for, at branden ville sprede sig til nabolejlighederne i Stormgade, og ingen naboer blev evakueret i forbindelse med slukningen.

Erkender at have tændt ilden

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, og den 27-årige kvinde erkendte, at have tændt ilden.

Det fortæller Jette Rubin, senioranklager ved Nordjyllands Politi, til NORDJYSKE.

Hun fortæller også, at det bunder i nogle nabostridigheder, og at den 27-årige er blevet varetægtsfængslet i fire uger i surrogat.

Derudover har hun ingen kommentarer.