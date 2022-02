27-årig nordjyde anker dom for at planlægge skoleskyderi

HOBRO/AALBORG:Den 27-årige mand fra Hobro, der 3. februar ved Retten i Aalborg blev dømt for at have planlagt drab ved flere skoleskyderier, har nu anket dommen til landsretten.

Det oplyser anklagemyndigheden på Twitter.

Den 27-årige mand, som den 3. februar 2022 ved Retten i Aalborg blev dømt for forsøg manddrab og våbenbesiddelse ved at have planlagt og forberedt skoleskyderi, har anket dommen til landsretten. Anklagemyndigheden har kontraanket. #anklager — Statsadvokaten i Viborg (@AnklagerSAV) February 18, 2022

Den 27-årige nægtede sig skyldig, men blev dømt til psykiatrisk behandling på ubestemt tid. Han er erklæret sindssyg og er dermed ikke egnet til fængselsstraf.

Det var et enigt nævningeting ved Retten i Aalborg, der fandt ham skyldig - dog fandt retten det ikke bevist, at han havde planer om skoleskyderier i Nordjylland, kun i Østjylland.

Den 27-årige har sagt, at det hele blot var fantasier, og at han aldrig ville skade nogen. Men Retten i Aalborg fandt det bevist, at den 27-årige havde planer om at udføre et skoleskyderi, som han beskrev i et manifest, han begyndte at skrive på i 2015.

I august 2018 havde han lavet alle forberedelser og var helt klar - herunder anskaffet sig våbentilladelse, taktisk beklædning og været på rekognoscering-ture på flere skoler i Aarhus-området.

Retten fandt det også bevist, at planerne kun blev udskudt på grund af familiebegivenhed, corona-restriktioner og dårligt vejr, men at planerne i høj grad stadig var i live helt frem til december 2020, hvor han blev anholdt.